"Барселона" попрощається з одним з ветеранів клубу

"Барселона" офіційно повідомила про те, що аргентинський захисник, ветеран команди Хав'єр Маскерано залишить клуб.

Офіційний сайт клубу повідомив, що в середу, 24 січня, "Барса" попрощається з футболістом. На заході будуть присутні всі гравці команди, а також президент клубу Жозеп Бартомеу.

У четвер, коли "Барселона" гратиме проти "Еспаньола" в Кубку Іспанії, Маскерано попрощається з уболівальниками на стадіоні "Камп Ноу".

За інормації ЗМІ, Маскерано стане гравцем китайського клубу "Хобей Чайна Форчун". "Барселона" отримає за Маскерано близько 5,7 мільйона євро.

Хав'єр Маскерано грав за каталонський клуб з 2010 року, перейшовши з "Ліверпуля". З тих пір він провів 334 матчі за команду у всіх турнірах.