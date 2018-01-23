Тактика Моуріньо та Гвардіоли не працює - коментар тренера аматорської команди з Черкащини підкорив мережу (відео)

Наставник аматорської команди з футзалу з Михайлівки (Черкаська область) Дмитро Федоренко розповів, завдяки чому його команда змогла здобути нічию в одному з матчів.

За словами Федоренка, схема Жозе Моуріньо не спрацювала, а тактику Хосепа Гвардіоли гравці його команди не розуміли. Врятувала ситуацію тактика Юргена Клоппа, завдяки якій команда ФК "Михайлівка" змогла здобути перше очко.

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