Тактика Моуріньо та Гвардіоли не працює - коментар тренера аматорської команди з Черкащини підкорив мережу (відео)
18:22, 23 січня 2018Футбол
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Наставник аматорської команди з Михайлівки Дмитро Федоренко пояснив, як його команді вдалося здобути перше очко.
Дмитро Федоренко / football24.ua
Наставник аматорської команди з футзалу з Михайлівки (Черкаська область) Дмитро Федоренко розповів, завдяки чому його команда змогла здобути нічию в одному з матчів.
За словами Федоренка, схема Жозе Моуріньо не спрацювала, а тактику Хосепа Гвардіоли гравці його команди не розуміли. Врятувала ситуацію тактика Юргена Клоппа, завдяки якій команда ФК "Михайлівка" змогла здобути перше очко.
Повний текст коментаря - на відео #FootballHub.
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