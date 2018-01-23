Україна закликає федерації інших країн бойкотувати чемпіонат світу в РФ - Клімкін

15:30, 23 січня 2018
Футбол
205

За словами міністра закордонних справ, Україна веде переговори з федераціями футболу і фанатськими рухами про бойкот турніру в Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про можливість бойкоту ЧС-2018 / УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про переговори з федераціями футболу і фанатськими організаціями про бойкот чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії або протести в рамках заходу.

«Ми розмовляємо з федераціями, але також говоримо з організаціями фанів про те, як вони можуть порушувати різні політичні питання, бойкотуючи цей чемпіонат або чітко висловлюючи свою позицію під час перебування в Росії», – сказав Клімкін.

За його словами, переговори з федераціями та фанатами проводяться окремо.

Нагадаємо, що збірна України не зіграє на чемпіонаті світу. Українці посіли лише третє місце у відбірковій групі слідом за командами Ісландії та Хорватії, не потрапивши навіть до раунду плей-офф.

Чемпіонат світу-2018 відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Клімкін чемпіонат світу в Росії