У Шевченка немає переваг у жеребкуванні футбольної Ліги націй

Завтра, 24 січня, у швейцарській Лозанні відбудеться жеребкування Ліги націй, на якій буде присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, повідомляє Команда 1.

«Особливих переваг у мене немає, — сказав Шевченко. — Там всі хороші команди, і з усіма треба грати».

Після жеребкування головний тренер нашої збірної відправиться до Києва, де остаточно затвердить план селекційної роботи свого штабу на найближчий час. Будуть призначені відповідальні за перегляд українських легіонерів, які виступають у зарубіжних чемпіонатах, а також через збори "Шахтаря" в ОАЕ, "Динамо" в Іспанії і всіх інших клубів, які перебувають в Туреччині.

«На перших зборах у команд йде втягуюча робота, — зазначив Андрій Миколайович. — Ми тримаємо ситуацію під контролем, спілкуємося з представниками клубів, але дивитися спаринги почнемо вже на початку лютого, коли футболісти наберуть кондиції. Зараз матчі не зовсім показові».

Нагадаємо, що Україна зіграє в Лізі B, а її можливими супротивниками стануть Австрія, Уельс або Словаччина (з першої корзини), а також Північна Ірландія, Данія, Чехія чи Туреччина (з третьої корзини).