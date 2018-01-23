Екс-футболіста збірної України Допілку жорстоко побили під час футзального матчу (відео)

Колишній футболіст збірної України Олег Допілка серйозно постраждав під час матчу чемпіонату Ужгорода з футзалу, повідомляє ТСН.Проспорт.

Допілка, який зараз виступає за "Мінай", вступив у перепалку з суперниками після суперечливого епізоду. Намагаючись заступитися за партнера по команді, на якого секундою раніше налетів воротар, Допілка отримав декілька серйозних ударів від вболівальників, які почали захищати гравців суперника. Екс-футболіста київського "Динамо" били навіть ногами.

Після цього випадку організатори змагань вирішили зупинити матч, а команді "Мінай" зарахували перемогу. В активі Допілки виступи за такі клуби, як: "Динамо", "Кривбас", "Севастополь", "Говерла" та "Олександрія". Окрім того, Олег провів 2 зустрічі за збірну України.

Відео епізоду, починаючи з 35-ї хвилини.