На Чемпіонаті світу в Росії буде використовуватися система відеодопомоги суддям

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила використовувати систему відеодопомоги арбітрам (ВАР) на чемпіонаті світу 2018 в Росії.

Про це повідомляє Sky Sports.

«Дійсно, ВАР буде використовуватися. Чудово, що технології присутні у футболі, оскільки мова йде про справедливість», — повідомив комерційний директор ФІФА Філіп Ле Флок.

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Система відеодопомоги арбітрам використовувалася на Кубку конфедерації в 2017 році.

Матчі чемпіонату світу пройдуть з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.