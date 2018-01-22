Перехід гравця "Шахтаря" Фреда в "Манчестер Сіті" близький до завершення - ЗМІ

Перехід півзахисника «Шахтаря» Фреда в «Манчестер Сіті» відбудеться в найближчі дні, повідомляє журналіст Sky Sports Italia Джанлуки Ді Марціо.

Сума трансферу складе 30-40 мільйонів євро, а сам гравець вже дав свою згоду на перехід.

Читайте такожМхітарян перейшов в "Арсенал", а чилієць Санчес став гравцем "МЮ"Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» запропонував за хавбека 50,5 мільйонів євро, але донецький клуб наполягає на більшій сумі.

Нагадаємо, «Сіті» вирішили підписати Фреда вже цієї зими.

Фред виступає за "Шахтар" з 2013 року.