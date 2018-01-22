Мхітарян перейшов у "Арсенал", а чилієць Санчес став гравцем "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" завершили обмін Алексіса Санчеса на Генріха Мхітаряна, повідомляє Sport Arena з посиланням на офіційні сайти клубів.

Мхітарян підписав з "Арсеналом" довгостроковий контракт, термін якого не розголошується.

"Генріх - досконалий гравець. Він створює шанси, добре захищається, може долати довгі дистанції, він також дуже відданий. Це гравець, який володіє всіма атрибутами", - сказав головний тренер "Канонірів" Арсен Венгер.

Як частина угоди у зворотному напрямку - з "Арсеналу" в "Манчестер Юнайтед" - поїхав форвард Алексіс Санчес.

Раніше ЗМІ писали про те, що Санчес укладе з "МЮ" контракт на 4,5 роки із зарплатою в 400 тисяч фунтів на тиждень.

Також ЗМІ повідомляють, що обмін був проведений без додаткових доплат від будь-якої зі сторін, хоча спочатку "Арсенал" і вимагав 10 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, 29-річний Генріх Мхітарян грав за "МЮ" з 2016 року, а до цього захищав кольори "Боруссії" (Дортмунд) та "Шахтаря".

29-річний Алексіс Санчес у попередніх сезонах був лідером "Арсеналу", але в нинішньому сезоні результативність чилійця впала.