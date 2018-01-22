"Динамо" піднялося на 112 позицій і обігнало "Шахтар" в клубному рейтингу за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала світовий клубний рейтинг 2017 року.

У список потрапили 4 українських клуби, повідомляє офіційний сайт організації.

Найвище місце серед українських команд посідає «Динамо» - 27-ме. Порівняно з минулим рейтингом кияни піднялися на 112 позицій (колишнє місце – 139-е).

«Шахтар» у той же час опустився з 5-го на 33-тє місце.

«Зоря» втратила 27 позицій і тепер посідає 274-е місце (було 247-е).

Також у рейтинг потрапила «Ворскла», яка зробила стрибок на 64 позиції і піднялася з 450-го місця на 386-е.

Очолює рейтинг мадридський «Реал», на другому місці бразильський «Греміо», а замикає трійку англійський «Манчестер Юнайтед».