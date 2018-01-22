Роналду попросив айфон, щоб подивитися на свою розбиту брову під час матчу чемпіонату Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії приймав "Депортіво" і здобув розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Форвард "вершкових" Кріштіану Роналду, який забив два голи, отримав травму. В моменті, коли він забивав другий м'яч, португалець отримав удар в обличчя від швейцарського захисника Фабіана Шера. Розсічення брови призвело до рясної кровотечі.

Піднявшись з газону, Роналду попросив у лікаря «Реала» айфон – щоб подивитися на відображення і оцінити свій стан. Побачивши кров, Кріштіану невдоволено похитав головою.

Повернутися на поле в такому вигляді він не міг через правила, тому «Реал» грав у меншості (заміни були витрачені).

За словами наставника "Реала" Зінедіна Зідана, в роздягальні Роналду наклали 2 або 3 шва.