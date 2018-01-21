Печерська прокуратура Києва закрила справу про нібито "незаконне" висунення Суркіса у Виконком УЄФА

В результаті проведеного Печерської прокуратурою столиці ґрунтовного досудового розслідування не виявилося підтверджень фактам, викладеним у жовтні в заяві президента Федерації футболу Маріуполя Василя Журавльова, повідомляє Спорт-Експрес в Україні.

В направленій ним на адресу МВС та СБУ скарзі він стверджував, ніби віце-президент УЄФА Григорій Суркіс був повторно висунутий у 2015 році у виконком Європейського футбольного союзу за підробленими документами. Справу закрито у зв'язку з очевидною відсутністю складу злочину.

Раніше, Журавльов, не мав до обрання в березні 2016-го головою міської федерації ніякого відношення до професійного футболу, почав атаку на Григорія Суркіса через «Фейсбук».

«Наскільки мені відомо, на жодному конгресі та виконкомі Вас не висували від України в УЄФА! Футбольна громадськість не знає, як Ви туди потрапили. Так і Коньков Вас туди не висував, а Павелко Андрій Васильович став президентом ФФУ пізніше...» - в дуже ввічливому тоні заявляв Журавльов в публікаціях на своїй сторінці в соціальній мережі. Демонструючи некомпетентність хоча б тим, що називав Григорія Суркіса... президентом «Динамо».

Наступним кроком стала офіційна скарга. На яку, якою б абсурдною вона не здавалася тому, хто володіє елементарною пам'яттю і хоча б трохи розуміється у футболі, прокуратура, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, повинна була реагувати - і розпочати слідство.

- У скарзі Журавльова мова йшла про те, що 25 грудня 2014 року президент Федерації футболу Києва Ігор Кочетов скликав виконком своєї організації, який затвердив звернення до колективним членам ФФУ про підтримку Григорія Суркіса на виборах у виконавчий комітет УЄФА, - зазначив прокурор Павло Міленін. - Журавльов припустив, що згодом були підроблені документи - і 45 з 47 колективних членів національної федерації, які, як потім підтвердилося, реально виступили на підтримку цієї ініціативи, ані відбувся 6 березня 2015 року позачергової конгрес ФФУ не приймали рішень про висунення Суркіса.

Слідством було встановлено, що в статуті української федерації не деталізована процедура висунення представника країни в виконком УЄФА і збирати для того, конгрес ФФУ, проводячи окреме голосування, необхідності не було. Суркіса висунула столична федерація, а переважна більшість колективних членів національної - цю ініціативу підтримала.

У зв'язку з цим зверненням, говорячи про кричущий непрофесіоналізм регіонального керівника і згадуючи, у зв'язку з цим, слова ще кандидата в Президенти ФФУ Андрія Павелко про децентралізацію управління, стимулювання більшої активності і самостійності місцевих органів, всілякої підтримки всім конструктивним починанням та ініціатив, системи оцінок і критеріїв роботи обласних та районних федерацій, екс-президент Професійної футбольної ліги України Мілан Бальчос в коментарі на своїй сторінці в Facebook зазначає: "На жаль, процес реорганізації або перереєстрації регіональних федерацій в Україні проходить з кричущими порушеннями статутних норм ФІФА, УЄФА, ФФУ і законодавства. Про це написано і сказано дуже багато, тому немає сенсу повторюватися.

Павелко з товаришами нічим не гребують. Всім відомі випадки використання адмінресурсу, шантажу і погроз у Тернопільській, Львівській, Полтавській, Київській, Херсонській, Черкаській, Закарпатській, Волинській, Житомирській, Харківській, Одеській областях, в Києві та ... чи то ще буде...

Цілком очевидно, що Будинок футболу вже переповнений претензіями до ФФУ, які супроводжуються судовими позовами в Херсоні, наприклад.

Уявімо на хвилину, що суд встановить, що були порушення статутних норм ФІФА, УЄФА, ФФУ та законодавства при підготовці та проведенні конференцій з реорганізації федерацій у зазначених вище регіонах та анулює рішення цих конференцій. Кожна з цих федерацій втратить легітимність. А це вже загрожує тяжкими необоротними наслідками для ФФУ.

Вищі органи ФФУ – Конгрес, Виконком складаються відповідно з делегатів і членів від регіональних федерацій. Отримавши таке рішення суду, ми розуміємо, що представництво делегатів від вказаних федерацій на Конгресах та членів від них на засіданнях Виконкому незаконно (36 делегатів або 12 членів Виконкому). Звідси отримуємо результат, що рішення вищих органів управління ФФУ, прийняті за останні півтора року, в тому числі Конгресу з питань реорганізації ФФУ і переобрання президента – незаконні.

Наслідки цього «бенкету під час чуми» - непередбачувані. Особливо якщо настане неминуча реакція на ситуацію від ФІФА та УЄФА. Чи замислюються про це пан Павелко і його сподвижники? Чи може Андрій Васильович виразно пояснити футбольної громади, наскільки чесним він був за п'ять хвилин до голосування процедури обрання президента ФФУ 6 березня 2015 року, розповідаючи про свою любов до децентралізації управління у футболі і регіональним федераціям?

Відповідь на поставлене на початку цієї замітки питання – один: тотальний безлад, беззаконня, цинізм, брехня і вседозволеність – ось чесноти Андрія Павелка і його оточення, викладені в його передвиборній промові на позачергових звітно-виборному Конгресі ФФУ".