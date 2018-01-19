Київське "Динамо" програло "Санкт-Галлену" в першому матчі 2018 року (відео)

20:18, 19 січня 2018
Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:2.

Київське

В іспанській Марбельї", де проводить зимовий міжсезонний збір київське "Динамо", завершився перший матч команди в 2018 році, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кияни програли швейцарському "Санкт-Галлену" з рахунком 0:2.

Суперник забив по голу в кожному з таймів.

"Динамо" — "Санкт-Галлен" 0:2

Голи: Іттен, 34, Тафер, 87

Стартовий склад "Динамо": Маханьков, Кенджера, Бурда, Шабанов, Піваріч, Шепелєв, Буяльський, Дерлис, Гармаш, Вербич, Хльобас

Другий тайм: Бущан, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Смирний, Шапаренко, Алібеков, Ротань, Калитвинцев, Бесєдін

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Теги: #Динамо товариський матч Санкт-Галлен#Динамо в Марбельї