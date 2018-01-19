Київське "Динамо" програло "Санкт-Галлену" в першому матчі 2018 року (відео)
20:18, 19 січня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:2.
Київське "Динамо" програло перший матч у новому році / facebook.com/fcdynamoua
В іспанській Марбельї", де проводить зимовий міжсезонний збір київське "Динамо", завершився перший матч команди в 2018 році, повідомляє офіційний сайт клубу.
Кияни програли швейцарському "Санкт-Галлену" з рахунком 0:2.
Суперник забив по голу в кожному з таймів.
"Динамо" — "Санкт-Галлен" 0:2
Голи: Іттен, 34, Тафер, 87
Стартовий склад "Динамо": Маханьков, Кенджера, Бурда, Шабанов, Піваріч, Шепелєв, Буяльський, Дерлис, Гармаш, Вербич, Хльобас
Другий тайм: Бущан, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Смирний, Шапаренко, Алібеков, Ротань, Калитвинцев, Бесєдін
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