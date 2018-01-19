Воротар луганської "Зорі" Лунін погодився перейти в іспанський "Реал Сосьєдад" - ЗМІ

Воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін з усіх наявних варіантів продовження кар'єри вибрав Реал Сосьєдад", повідомляє SportArena з посиланням на Noticiasdenavarra.com.

У 18-річного голкіпера були варіанти продовжити кар'єру в інших клубах Іспанії, в тому числі інтерес виявляв мадридський "Реал", однак, як повідомляє джерело, він вибрав саме басков.

Представники "Реал Сосьєдада" вже були в Києві для переговорів і домовилися про угоду на суму близько 3 мільйонів євро. Крім того, на минулих вихідних батьки Луніна відвідували Сан-Себастьян.

Читайте такожІспанський "Реал Сосьєдад" веде переговори з голкіпером луганської "Зорі" - ЗМІНапередодні інше джерело повідомляв, що "Реал Сосьєдад" майже досяг домовленості з "Зорею", а трансфер обійдеться в 2,5 мільйона євро. Угода повинна відбутися вже в січні, але залишок сезону Лунін проведе в "Зорі" на правах оренди.

Зараз основним голкіпером "Реал Сосьєдада" є 25-річний аргентинець Херонімо Руллі, щоправда, не виключено, що він покине Країну Басків влітку.

Андрій Лунін дебютував у великому футболі в 2016 році і швидко застовпив за собою роль першого номера "Дніпра". Він покинув клуб на правах вільного агента.

За "Зорю" він провів 23 матчі, 6 з них – у Лізі Європи. В кінці відбіркового циклу до чемпіонату світу-2018 став викликатися в збірну України, але поки жодного разу не зіграв за національну команду на полі.