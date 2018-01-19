П'ять клубів Першої ліги подали заявки на атестацію в УПЛ
11:54, 19 січня 2018Футбол
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Заявки відправили практично всі лідери Першої ліги.
На виступи в Прем'єр-лізі нацелелись відразу п'ять команд з нижчого дивізіону / upl.ua
Практично всі лідери турнірної таблиці чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги подали заявки на проходження атестації для участі в УПЛ, повідомляє телеканал Футбол.
Цими клубами стали «Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» та «Колос».
Винятком з числа лідерів турніру - першої 6-ки команд - стала ФК «Полтава».
Рішення по клубам буде винесено в травні, тому у команд поки є час, щоб вирішити всі проблеми і не повторювати помилки інших колективів у минулому році.
Згідно з регламентом, за підсумками сезону в УПЛ напряму потрапить тільки одна команда з Першої ліги, ще два колективи будуть грати перехідні матчі з командами, що зайняли 10-11 місця в Прем'єр-лізі.
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