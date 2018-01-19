П'ять клубів Першої ліги подали заявки на атестацію в УПЛ

Практично всі лідери турнірної таблиці чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги подали заявки на проходження атестації для участі в УПЛ, повідомляє телеканал Футбол.

Цими клубами стали «Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» та «Колос».

Винятком з числа лідерів турніру - першої 6-ки команд - стала ФК «Полтава».

Рішення по клубам буде винесено в травні, тому у команд поки є час, щоб вирішити всі проблеми і не повторювати помилки інших колективів у минулому році.

Згідно з регламентом, за підсумками сезону в УПЛ напряму потрапить тільки одна команда з Першої ліги, ще два колективи будуть грати перехідні матчі з командами, що зайняли 10-11 місця в Прем'єр-лізі.