Українська футбольна Прем'єр-ліга посіла 16-е місце за відвідуваністю матчів у Європі

Самим відвідуваним європейським чемпіонатом за версією асоціації європейських професійних футбольних ліг (EPFL) стала німецька Бундесліга, в якій на один поєдинок в середньому приходять 42388 глядачів, повідомляє Sport.ua.

На другому місці – англійська Прем'єр-ліга, 35870 фанатів в середньому за матч. На третьому – іспанська Прімера з 26247 вболівальниками в середньому на грі. Італійська Серія А збирає в середньому по 22830 тіфозі на матчі, а французька Ліга 1 – 20499.

УПЛ займає 16-е місце з середньою відвідуваністю в 8605 глядачів. Українські фанати заповнюють стадіони на 38,34%. У цьому сезоні середня відвідуваність чемпіонату – 4300 вболівальників.

Зазначимо, що дані наведено в період з 2010 по 2017 рік.