Півзахисник "Шахтаря" Фред: нам вдалося перемогти таку команду, як "Манчестер Сіті", так чому б не впоратися і з "Ромою"?

Півзахисник донецького «Шахтаря» Фред розповів про навантаження на зборах напередодні другої частини сезону 2017/18 і шанси пройти «Рому», повідомляє офіційний сайт гірників.

- Все дуже добре! Ми повинні отримувати зараз величезне навантаження, щоб швидше підготуватися до чемпіонату і Ліги чемпіонів. Після тривалої паузи це необхідно, і така інтенсивність нам допомагає, - оптимістично почав бразилець.

- «Рома» – це дуже хороший клуб, і нам треба буде постаратися, щоб перемогти. Римляни завжди сильні. Коли є найменша можливість, ми переглядаємо матчі з їх участю. А якщо говорити про бразильців, то я знаю кілька футболістів з команди. З Алісоном поки не спілкувався, але говорив з Жуаном Жезусом. Ми прийшли до того, що поєдинки будуть цікавими та складними і що хотілося б зустрітися на полі, підкреслив бразилець.

А на запитання, які шанси «Шахтаря» пройти «Рому», підкреслив:

"Думаю, достатньо великі. Нам вдалося перемогти таку команду, як «Манчестер Сіті», так чому б не впоратися і з «Ромою»? Будемо все для цього робити: багато тренуватися, готуватися і постараємося максимально вивчити суперника".

Як повідомляв УНІАН,перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Рома» відбудеться 21 лютого в Харкові на ОСК «Металіст».