На матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" вже продано понад 15 тисяч квитків

На перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" (Донецьк) - "Рома" (Рим, Італія) вже продано понад 15 тисяч квитків, повідомляє Террикон.

Враховуючи серйозний ажіотаж, "гірники" скористалися анонсованою раніше системою динамічних цін і підняли вартість квитків. Приміром, місця за воротами, ціна на які кілька днів тому стартувала від 80 гривень, тепер обійдуться мінімум в 150 грн. Відзначається, що попитом користуються і центральні трибуни.

У донецькому клубі не виключають можливість подальшого коригування цін на тікети. Зараз квитковий офіс обробляє колективні заявки від підприємств та фан-представництв "Шахтаря" з різних міст України.

Таким чином, "оранжево-чорні" не сумніваються, що 40-тисячний "Металіст" буде забитий під зав'язку. Благо, є досвід грудневої зустрічі з "Манчестер Сіті", коли ані мінусова температура, ні сніг не завадили уболівальникам заповнити трибуни харківського стадіону, а "Шахтар" порадував своєю грою, зумівши в четвертий раз в історії пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, квитки можна придбати в касах стадіону (з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних), так і онлайн на сайті "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Рома" відбудеться 21 лютого в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - 21.45.