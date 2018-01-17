Командна робота: "Тоттенхем" забив гол, у якому прийняли участь усі 11 гравців (відео)
Загалом у результативній атаці було 14 абсолютно точних пасів.
На цих вихідних лондонський "Тоттенхем" розгромив ліверпульський "Евертон" у рамках чергового туру чемпіонату Англії, відправивши у його ворота чотири безвідповідні м'ячі.
Відповідне відео розміщено на офіційному твіттері клубу.
Однак, окремої уваги заслуговує завершальний гол "шпор", забитий на 81 хвилині матчу. Справа у тому, що в його організації участь взяли всі одинадцять гравців команди, які в той час перебували на полі.
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Розпочав позиційну шедевральну атаку голкіпер і по сумісництву капітан команди Уго Льоріс, а завершив датчанин Крістіан Еріксен ударом у ближній кут після елегантного пасу п'ятою від молодого Делле Алі.
Так, участь у ефектній гольовій атаці прийняли: Льоріс, Ор'є, Санчес, Вертонген, Девіс, Ваньяма, Дембеле, Еріксен, Аллі, Сон та Кейн.
Загалом у ній було 14 абсолютно точних пасів. Саме тому, у "ірисок" не було жодних шансів.
All 1️⃣1️⃣ players involved!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2018
A true team goal ⚽#COYSpic.twitter.com/zEaGU8wLog