Командна робота: "Тоттенхем" забив гол, у якому прийняли участь усі 11 гравців (відео)

На цих вихідних лондонський "Тоттенхем" розгромив ліверпульський "Евертон" у рамках чергового туру чемпіонату Англії, відправивши у його ворота чотири безвідповідні м'ячі.

Відповідне відео розміщено на офіційному твіттері клубу.

Однак, окремої уваги заслуговує завершальний гол "шпор", забитий на 81 хвилині матчу. Справа у тому, що в його організації участь взяли всі одинадцять гравців команди, які в той час перебували на полі.

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Розпочав позиційну шедевральну атаку голкіпер і по сумісництву капітан команди Уго Льоріс, а завершив датчанин Крістіан Еріксен ударом у ближній кут після елегантного пасу п'ятою від молодого Делле Алі.

Так, участь у ефектній гольовій атаці прийняли: Льоріс, Ор'є, Санчес, Вертонген, Девіс, Ваньяма, Дембеле, Еріксен, Аллі, Сон та Кейн.

Загалом у ній було 14 абсолютно точних пасів. Саме тому, у "ірисок" не було жодних шансів.