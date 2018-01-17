Іспанський "Реал Сосьєдад" веде переговори з голкіпером луганської "Зорі" - ЗМІ

Клуб вищого дивізіону чемпіонату Іспанії "Реал Сосьєдад" обговорює з голкіпером луганської "Зорі" Андрієм Луніним можливість переходу, повідомляє SportArena з посиланням на Mundo Deportivo.

За інформацією видання, іспанські "біло-блакитні" хочуть підсилитися українцем майбутнім літом. У клубі допускають можливість відходу основного воротаря Херонімо Руллі і в даний момент зайняті пошуком його заміни.

Також видання повідомляє, що "Реал Сосьєдад" пропонує Луніну статус першого голкіпера команди. Нинішній наставник сан-себастьянцев Еусебіо Сакрістан у разі відходу Руллі не має наміру робити ставку на запасного воротаря Тоньо Раміреса, хоча і продовжив з ним договір до 2019 року.

Враховуючи, що контракт Луніна з луганчанами розрахований до середини 2019-го, "Реал Сосьєдаду" необхідно також домовитися і з самим клубом щодо переходу. Видання повідомляє, що перехід українського воротаря оцінюється у 5-6 мільйонів євро.

Крім біло-блакитних, інтерес до 18-річного голкіпера виявляють і кілька клубів чемпіонату Англії. Однак за інформацією Mundo Deportivo, сам гравець хоче спробувати свої сили саме в іспанській першості.

Нагадаємо, раніше генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов заявляв, що Лунін цікавий ряду клубів, скаути яких спостерігали за його грою в цьому сезоні. Сам воротар розповідав, що раніше відмовлявся від контрактів з київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", оскільки вони не гарантували йому місце в складі.

Лунін перейшов у "Зорю" влітку минулого року на правах вільного агента з "Дніпра". Йому вдалося стати основним голкіпером команди зіграти за неї в 21 матчі у всіх турнірах.

"Реал Сосьєдад" закінчив перше коло на 15-му місці в турнірній таблиці іспанської Прімери. В активі команди Еусебіо Сакрістана після 19 турів всього 23 очки.