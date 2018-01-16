Відомий футбольний арбітр Сергій Березка завершив кар'єру

17:59, 16 січня 2018
Футбол
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Рефері не піде з футболу і планує інспектувати матчі.

Берізка завершив кар'єру арбітра / footboom.com

2018-й футбольний рік Прем'єр-ліга почне без одного з найавторитетніших арбітрів останнього десятиліття - Сергій Березка, представник Київської області, завершив професійну кар'єру, повідомляє FootBoom.

Ініціатором цього рішення став голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

За плечима 45-річного Берізки - 104 матчі у вищому українському дивізіоні, він входить до "Клубу Сергія Татуляна" (для тих, хто провів 100 і більше ігор на найвищому рівні).

За даними, якими володіє FootBoom, екс-рефері планує присвятити себе інспектуванню матчів.

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Теги: #Березка рефері УПЛ завершення кар`єри#Березка 104 матчі УПЛ