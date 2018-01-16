Відомий футбольний арбітр Сергій Березка завершив кар'єру

2018-й футбольний рік Прем'єр-ліга почне без одного з найавторитетніших арбітрів останнього десятиліття - Сергій Березка, представник Київської області, завершив професійну кар'єру, повідомляє FootBoom.

Ініціатором цього рішення став голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

За плечима 45-річного Берізки - 104 матчі у вищому українському дивізіоні, він входить до "Клубу Сергія Татуляна" (для тих, хто провів 100 і більше ігор на найвищому рівні).

За даними, якими володіє FootBoom, екс-рефері планує присвятити себе інспектуванню матчів.