Президент "Реала" дозволив агенту Роналду шукати для гравця новий клуб
16:59, 16 січня 2018Футбол
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32-річна зірка світового футболу може залишити "королівський клуб".
Кріштіану Роналду уможет скоро попрощатися з уболівальниками "Реала" / REUTERS
Форвард «Реала» Кріштіану Роналду близький до відходу з «королівського» клубу, повідомляє Sport.ua з посиланням на португальську портал Record.
За даними видання, президент «Реала» Флорентіно Перес дав агенту португальця Жорже Мендешу карт-бланш на переговори про трансфер його клієнта.
Читайте такожНеймар став найдорожчим футболістом світу, Роналду впав в цініВарто відзначити, що клаусула Роналду складає 1 мільярд євро, тому навряд чи хоч один клуб погодиться безпосередньо викупити контракт 32-річного футболіста.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував зоряному португальцю контракт вартістю 60 мільйонів євро в рік.
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