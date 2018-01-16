Президент "Реала" дозволив агенту Роналду шукати для гравця новий клуб

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду близький до відходу з «королівського» клубу, повідомляє Sport.ua з посиланням на португальську портал Record.

За даними видання, президент «Реала» Флорентіно Перес дав агенту португальця Жорже Мендешу карт-бланш на переговори про трансфер його клієнта.

Читайте такожНеймар став найдорожчим футболістом світу, Роналду впав в цініВарто відзначити, що клаусула Роналду складає 1 мільярд євро, тому навряд чи хоч один клуб погодиться безпосередньо викупити контракт 32-річного футболіста.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував зоряному португальцю контракт вартістю 60 мільйонів євро в рік.