"Шахтар" вирушив на перший збір в зимове міжсезоння-2018 в турецький Белек

15 січня «гірники» відправилися в турецький Белек, де почнуть підготовку до весняної частини сезону, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

На перший тренувальний збір Паулу Фонсека взяв 26 гравців:

воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо, Микола Матвієнко;

півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Іван Петряк, Олександр Пихаленок, Алан Патрік, Марлос, Фред, Бернард, Дентіньо, Тайсон, Дмитро Гречишкін;

нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" лідирує в чемпіонаті України, а також вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з італійською "Ромою".