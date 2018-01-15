Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу

11:52, 15 січня 2018
Футбол
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Екс-півзахисник «МЮ» поведе валлійців на Євро-2020.

Гіггз найближчим часом почне самостійну тренерську кар'єру / manutd.com

Один із найкращих футболістів в історії Уельсу, екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу, повідомляє Eurosport з посиланням на The Telegraph.

Футбольна асоціація Уельсу уклала з Гіггзом чотирирічний контракт.

Райан буде представлений у якості головного тренера збірної Уельсу на презентації в понеділок.

Гіггз виграв конкуренцію за посаду тренера збірної у іншого легендарного валлійського футболіста – Крейга Белламі.

У листопаді 2017 року посаду тренера збірної Уельсу покинув Кріс Коулмен, який не вивів команду на ЧС-2018.

Райан Гіггз був без роботи з літа 2016 року. Валлієць входив в тренерський штаб Луї ван Гала в «МЮ».

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Теги: #Гіггз збірна Уельсу