Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу
11:52, 15 січня 2018Футбол
68
Екс-півзахисник «МЮ» поведе валлійців на Євро-2020.
Гіггз уклав контракт на 4 роки / manutd.com
Один із найкращих футболістів в історії Уельсу, екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу, повідомляє Eurosport з посиланням на The Telegraph.
Футбольна асоціація Уельсу уклала з Гіггзом чотирирічний контракт.
Райан буде представлений у якості головного тренера збірної Уельсу на презентації в понеділок.
Гіггз виграв конкуренцію за посаду тренера збірної у іншого легендарного валлійського футболіста – Крейга Белламі.
У листопаді 2017 року посаду тренера збірної Уельсу покинув Кріс Коулмен, який не вивів команду на ЧС-2018.
Райан Гіггз був без роботи з літа 2016 року. Валлієць входив в тренерський штаб Луї ван Гала в «МЮ».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter