Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу

Один із найкращих футболістів в історії Уельсу, екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз очолив збірну Уельсу, повідомляє Eurosport з посиланням на The Telegraph.

Футбольна асоціація Уельсу уклала з Гіггзом чотирирічний контракт.

Райан буде представлений у якості головного тренера збірної Уельсу на презентації в понеділок.

Гіггз виграв конкуренцію за посаду тренера збірної у іншого легендарного валлійського футболіста – Крейга Белламі.

У листопаді 2017 року посаду тренера збірної Уельсу покинув Кріс Коулмен, який не вивів команду на ЧС-2018.

Райан Гіггз був без роботи з літа 2016 року. Валлієць входив в тренерський штаб Луї ван Гала в «МЮ».