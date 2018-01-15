У чемпіонаті Франції арбітр вдарив захисника "Нанта" і вилучив його з поля (відео)
На 90-й хвилині під час атаки парижан захисник "Нанта" Карлос зачепив Шапрона, в результаті чого арбітр впав на газон.
Головний арбітр матчу 20-го туру чемпіонату Франції "Нант" - "ПСЖ" Тоні Шапрон вдарив гравця господарів Дієго Карлоса, а потім показав йому червону картку.
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Як повідомляє газета.ру з посиланням на Globo, інцидент стався наприкінці зустрічі.
На 90-й хвилині під час атаки парижан захисник "Нанта" Карлос зачепив Шапрона, в результаті чого арбітр впав на газон. Суддя відразу вдарив ногою футболіста.
Після цього Шапрон підвівся і показав Карлосу жовту картку, яка виявилася для футболіста другою в матчі.
Крім цього головний арбітр зустрічі призначив штрафний удар на користь «ПСЖ».
O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP— globoesportecom (@globoesportecom) January 14, 2018