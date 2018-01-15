У чемпіонаті Франції арбітр вдарив захисника "Нанта" і вилучив його з поля (відео)

Головний арбітр матчу 20-го туру чемпіонату Франції "Нант" - "ПСЖ" Тоні Шапрон вдарив гравця господарів Дієго Карлоса, а потім показав йому червону картку.

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Як повідомляє газета.ру з посиланням на Globo, інцидент стався наприкінці зустрічі.

На 90-й хвилині під час атаки парижан захисник "Нанта" Карлос зачепив Шапрона, в результаті чого арбітр впав на газон. Суддя відразу вдарив ногою футболіста.

Після цього Шапрон підвівся і показав Карлосу жовту картку, яка виявилася для футболіста другою в матчі.

Крім цього головний арбітр зустрічі призначив штрафний удар на користь «ПСЖ».