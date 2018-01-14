Завтра форвард "Динамо" Кравець може підписати контракт з турецьким "Кайсеріспором"

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Кравець завтра пройде медогляд і підпише контракт з турецьким "Кайсеріспором" строком на 2,5 року.

Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн, передає "Динамоманія".

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У поточному сезоні Артем Кравець провів за "Динамо" 17 матчів, в яких забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу.

"Кайсеріспор" посідає 5-е місце в чемпіонаті Туреччини після 17 турів. Нагадаємо, що в цьому турецькому клубі виступає ще один українець Олександр Кучер.