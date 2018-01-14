Завтра форвард "Динамо" Кравець може підписати контракт з турецьким "Кайсеріспором"
21:27, 14 січня 2018Футбол
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У понеділок гравець "Динамо" і збірної України проведе медобстеження в турецькому клубі.
Гравець "Динамо" Артем Кравець може підписати контракт з турецьким "Кайсеріспором" / dynamo.kiev.ua
Нападник "Динамо" і збірної України Артем Кравець завтра пройде медогляд і підпише контракт з турецьким "Кайсеріспором" строком на 2,5 року.
Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн, передає "Динамоманія".
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У поточному сезоні Артем Кравець провів за "Динамо" 17 матчів, в яких забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу.
"Кайсеріспор" посідає 5-е місце в чемпіонаті Туреччини після 17 турів. Нагадаємо, що в цьому турецькому клубі виступає ще один українець Олександр Кучер.
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