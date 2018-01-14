"Ліверпуль" завдав "Манчестер Сіті" першої поразки в поточному сезоні АПЛ

У матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги «Ліверпуль» приймав на своєму полі «Манчестер Сіті».

Зустріч проходила на стадіоні «Енфілд» і завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

У першому таймі команди обмінялися голами. На швидкий м'яч "Ліверпуля" у виконанні Алекса Окслейда-Чемберлена "Ман Сіті" відповів наприкінці тайму, коли відзначився Лерой Сане.

Початок другого тайму був повністю за "Червоними". Протягом 9 хвилин "Ліверпуль" забив три м'ячі - відзначилися Роберто Фірміно, Садіо Мане і Мохамед Салах.

Тим не менш, команда Юргена Клоппа не зуміла зберегти розгромну перевагу в рахунку. На останніх хвилинах "Ман Сіті" забив двічі зусиллями Бернарду Сілви та Ілкая Гюндогана. Проте переможний результат залишився за "Ліверпулем" - 4:3.

Таким чином, "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в нинішньому сезоні чемпіонату Англії. "Ліверпуль" набрав 47 очок і вийшов на третє місце в таблиці. Крім того, команда Клоппа здобула четверту поспіль перемогу в АПЛ і довела серію без поразок до 14 матчів.

"Манчестер Сіті" (62 очки) залишається лідером чемпіонату Англії.