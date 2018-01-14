Збірна Росії планувала використовувати допінг під час домашнього чемпіонату світу 2018 року, повідомляє Daily Mail.

Джерела, близькі до колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, стверджують, що російська сторона збиралася підміняти проби сечі гравців під час турніру, щоб вони могли безкарно застосовувати заборонені речовини.

Читайте такожІнформатор WADA Родченков назвав прізвища футболістів, які замішані в допінгової програмі в РосіїФІФА планує провести розслідування цього питання та поспілкуватися з Родченковим найближчим часом.

Грандіозний скандал може призвести до того, що російська збірна позбудеться кількох гравців, і це, ймовірно, спричинить за собою заклики звільнити Росію від участі у домашньому чемпіонаті світу, – вважає ЗМІ.

Раніше в британській пресі повідомлялося, що ФІФА підозрює в застосуванні допінгу 34 російських гравців, 23 з яких входили в заявку збірної Росії на ЧС-2014.