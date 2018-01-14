"Динамо" вирушило на перший зимовий збір в Іспанію
Олександр Хацкевич взяв з собою 31 футболіста.
«Динамо» вирушило на перший навчально-тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Сьогодні вранці команда вилетіла з Борисполя в Малагу, звідки вирушить до Марбельї - місця проведення збору.
Головний тренер столичної команди Олександр Хацкевич взяв з собою 31 гравця.
Воротарі: Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков
Захисники: Шабанов, Пантіч, Морозюк, Піваріч, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кенджора, Попов
Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Алібеков, Смирний, Калитвинцев
Нападники: Мораєс, Бесєдін, Русин, Хльобас.
Відсутній у команді Дьємерсі Мбокані. Причина - проблеми зі здоров'ям у нападника.
Нагадаємо, що кияни два дні тому вийшли з відпустки. Календар спарингів на першому зборі в Марбельї був відомий ще раніше.