"Динамо" вирушило на перший зимовий збір в Іспанію

«Динамо» вирушило на перший навчально-тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Сьогодні вранці команда вилетіла з Борисполя в Малагу, звідки вирушить до Марбельї - місця проведення збору.

Головний тренер столичної команди Олександр Хацкевич взяв з собою 31 гравця.

Воротарі: Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков

Захисники: Шабанов, Пантіч, Морозюк, Піваріч, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кенджора, Попов

Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Алібеков, Смирний, Калитвинцев

Нападники: Мораєс, Бесєдін, Русин, Хльобас.

Відсутній у команді Дьємерсі Мбокані. Причина - проблеми зі здоров'ям у нападника.

Нагадаємо, що кияни два дні тому вийшли з відпустки. Календар спарингів на першому зборі в Марбельї був відомий ще раніше.