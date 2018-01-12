Капітан збірної України Ротань перейшов у "Динамо"

Екс-півзахисник празької «Славії», капітан національної збірної України Руслан Ротань продовжить кар'єру в київському «Динамо».

Сьогодні в офісі ФК «Динамо» був підписаний контракт з українським півзахисником. Про це інформує офіційний сайт «біло-синіх».

Повідомляється, що угода з 36-річним гравцем розрахована до кінця нинішнього сезону.

Варто відзначити, що Ротань вже провів 50 матчів і забив 5 голів за київську команду з 2005-го по 2008 рік.

Найбільше він відомий виступами у складі "Дніпра", за який він виступав з 1999-го по 2005-й і з 2008-го по 2017 рік.

У нинішньому сезоні Руслан провів 7 матчів за «Славію» в чемпіонаті Чехії.