Футболісти "Шахтаря" вийшли з відпустки

Сьогодні перша група футболістів «Шахтаря» пройшла медичне обстеження.

Електрокардіографія, аналіз крові, УЗД серця і внутрішніх органів, рентгенографія грудної клітини, а також відвідування офтальмолога – весь список процедур, які необхідно пройти футболістів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Завтра столичний діагностичний центр відвідає друга група гравців "Шахтаря", а 15 січня чемпіони України вирушать до Туреччини на перший в 2018 році тренувальний збір.

Нагадаємо, також сьогодні вийшли з відпустки футболісти київського "Динамо", які протягом двох днів пройдуть медобстеження.