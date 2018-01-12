Футболісти "Шахтаря" вийшли з відпустки
16:21, 12 січня 2018Футбол
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У гравців плановий медогляд.
Гравці "Шахтаря" вийшли з відпустки / facebook.com/fcshakhtar
Сьогодні перша група футболістів «Шахтаря» пройшла медичне обстеження.
Електрокардіографія, аналіз крові, УЗД серця і внутрішніх органів, рентгенографія грудної клітини, а також відвідування офтальмолога – весь список процедур, які необхідно пройти футболістів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Завтра столичний діагностичний центр відвідає друга група гравців "Шахтаря", а 15 січня чемпіони України вирушать до Туреччини на перший в 2018 році тренувальний збір.
Нагадаємо, також сьогодні вийшли з відпустки футболісти київського "Динамо", які протягом двох днів пройдуть медобстеження.
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