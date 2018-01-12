Гравці "Динамо" після відпустки проходять медогляд, Ротань разом з ними
36-річний капітан збірної України незабаром може підписати угоду зі столичним клубом.
Гравці "Динамо" вийшли з відпустки і розпочали проходити медогляд, повідомляє офіційний сайт клубу.
Процедура медобстеження гравців "Динамо" проходить у два етапи. Сьогодні медогляд пройшла перша частина футболістів, завтра всі необхідні процедури пройдуть і інші гравці столичного клубу.
Сьогодні вранці разом з першою частиною гравців прибув для проходження медогляду 36-річний півзахисник, капітан збірної України Руслан Ротань.
За інформацією "Динамоманії", вчора Ротань зустрівся з президентом киян Ігорем Суркісом, щоб обговорити свій перехід у "Динамо". Судячи з усього, переговори пройшли успішно.
Перший тренувальний збір киян розпочнеться 14 січня. "Динамо" вирушить до Іспанії, де проведе п'ять контрольних зустрічей.