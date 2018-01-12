"Реал" готовий заплатити 400 мільйонів євро за нападника "ПСЖ" Неймара

Мадридський "Реал" має намір придбати нападника французького "ПСЖ" Неймара і готовий витратити на це €400 млн.

Про це повідомляє газета Marca.

За інформацією видання, "Реал" спробує здійснити операцію влітку 2019 року. Наголошується, що для мадридського клубу перехід Неймара важливий не тільки через зоряний статус гравця, але і з точки зору протистояння з "Барселоною", за яку бразилець виступав з 2013-го по 2017 рік.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфі не має наміру продавати нападника. Однак у складі "Реала" є ряд гравців, які можуть зацікавити паризький клуб, зокрема форвард Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Неймар викупив свій контракт у "Барселони" за €222 млн. За даними ЗМІ, ці гроші бразильцеві виділив один зі спонсорів "ПСЖ" для обходу правил фінансового "фейр-плей". Контракт Неймара з парижанами розрахований на п'ять років. У нинішньому сезоні бразилець провів 22 матчі, в яких забив 20 м'ячів.