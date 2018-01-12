Збірна України зіграє з Саудівською Аравією 23 березня в Іспанії

Президент федерації футболу Саудівської Аравії принц Адель бен Еззат на зустрічі з пресою підтвердив проведення спарингу зі збірною України, повідомляє Al Jazeera.

Матч пройде 23 березня в Іспанії, де команда Саудівської Аравії буде готуватися до чемпіонату світу.

Раніше поєдинки з Саудівською Аравією і Японією анонсував і тренер збірної України Андрій Шевченко, але тоді ще остаточної домовленості не було.

Збірна Саудівської Аравії вийшла на чемпіонат світу-2018, де зіграє в одній групі з Росією, Уругваєм і Єгиптом. Команду тренує відомий аргентинець Хуан Антоніо Піцці.

Збірна України на майбутньому мундіалі не зіграє – вона посіла лише третє місце у своїй відбірковій групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.