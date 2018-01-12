Дев'ять партнерів Ярмоленка по "Боруссії" отруїлися кебабом на тренувальному зборі

Партнери Андрія Ярмоленка з дортмундської "Боруссії" масово отруїлися під час зборів в Іспанії, повідомляє Bild.

До лікарів звернулися воротарі Роман Вайденфеллер, Домінік Райманн і Роман Бюркі, захисники Марк Бартра і Омер Топрак, хавбеки Нурі Шахін і Крістіан Пулішич, а також форварди Андре Шюррле і Якоб Ларссен.

Лікарі діагностували у всіх них кишковий грип. У команді вважають, що його причиною став курячий кебаб, який футболісти вживали на пляжі в Марбельї.

За інформацією Bild, у четвер всі потерпілі не могли тренуватися, але вже в неділю зможуть зіграти в матчі 18-го туру Бундесліги проти "Вольфсбурга".

Відзначимо, що "Боруссія" пішла на зимову перерву на третьому місці в Бундеслізі. Одним з лідерів атак команди з минулого літа є українець Андрій Ярмоленко.