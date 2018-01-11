"Шахтар" повернув у свої ряди крайнього захисника Матвієнка з "Ворскли"

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко повернувся в донецьку команду з оренди в "Ворсклі", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Найближчими днями 21-річний гравець пройде медогляд в стані донеччан. А 15 січня Матвієнко відправиться разом з "Шахтарем" на перший тренувальний збір до Туреччини.

Читайте також"Ворскла" підписала контракт з екс-форвардом "Чорноморця"У складі донецької команди захисник замінить бразильця Марсіо Азеведо, який сьогодні пішов в оренду в грецький ПАОК. Головним конкурентом українця за місце в основному складі буде Ісмаїлі, який у першій частині сезону провів 25 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

Сам Матвієнко, коментуючи повернення в стан "оранжево-чорних", зазначив, що приєднається до команди завтра.

«Дуже радий бути в "Шахтарі"! Переді мною відкриваються нові можливості. Тепер все залежить тільки від мене, моєї роботи і віддачі, прагнення проявити свої найкращі якості. Граючи за "Ворсклу", отримав величезний досвід. Однозначно це був крок вперед. Багато чому навчився у полтавському клубі. Сьогодні попрощався з хлопцями, завтра приїду в Київ», - зазначив Матвієнко.