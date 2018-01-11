"Ворскла" підписала контракт з екс-форвардом "Чорноморця"

28-річний екс-нападник одеського "Чорноморця" Денис Васін сьогодні підписав контракт зі своїм новим клубом - полтавською "Ворсклою".

Як повідомляє офіційний сайт полтавчан, угода розрахована на 1 рік.

У поточному сезоні УПЛ Васін зіграв за "Чорноморець" 13 матчів, в яких забив 2 м'ячі і зробив 4 гольові передачі. Васін - універсальний гравець, який може зіграти не тільки на місці центрфорварда, але і на флангах атаки.

Нагадаємо, що "Ворскла" після 19 турів посідає 3-є місце в турнірній таблиці чемпіонату України.