Найстарший футболіст у світі, 50-річний Міура продовжив контракт зі своїм клубом

Найстарший на даний момент професійний футболіст у світі -- 50-річний нападник «Йокогами» Кадзуйосі Міура — продовжив контракт з японським клубом ще на один рік, повідомляє Kyodo.

26 лютого форварду, який виступає за команду другого дивізіону чемпіонату Японії, виповниться 51 рік, і він проведе свій 33-й (!) сезон у професійному футболі.

Міура починав кар'єру в бразильському «Сантосі». Він дебютував на професійному рівні в 1986 році. В Європі футболіст виступав за «Дженоа» і загребське «Динамо».

До «Йокогами» він перейшов в 2005 році у віці 38 років. У минулому сезоні форвард провів 12 поєдинків і забив один м'яч.

На рахунку Міури також 89 матчів і 55 голів у складі збірної Японії, виступи за яку він завершив 18 років тому.