"Барселона" оголосила про підписання колумбійського захисника

"Барселона" оголосила про підписання ще одного новачка у нинішнє міжсезоння. Ним став колумбійський захисник Йеррі Міна.

За інформацією офіційного сайту команди, футболіст підписав контракт з "синьо-гранатовими" до 30 червня 2023 року.

Читайте такожКупівля Коутіньйо позбавила "Барселону" коштів на нові трансфери і реконструкцію стадіону Відомо, що трансфер гравця обійшовся каталонцям в 11,8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що кількома днями раніше екс-гравець "Ліверпуля" Філіпе Коутіньйо приєднався до "Барселоні". Цей трансфер увійшов до трійки найдорожчих за історію футболу.