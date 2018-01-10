Влада Саудівської Аравії вперше в історії пустить жінок на стадіони

Жінок в Саудівській Аравії на цьому тижні вперше допустять на футбольні стадіони.

Про це повідомляє видання Arabian Business.

Відповідний указ набуде чинності вже 12 січня. Жінок почнуть допускати на трибуни, але для них обладнають спеціальні сектори.

Футбольні матчі пройдуть у різних містах країни вже 12-го, 13-го і 18 січня, уточнює видання.

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Кілька років тому у Саудівській Аравії жінку заарештували за відвідування футбольного матчу. Дівчина купила квиток в інтернеті і нічого не знала про заборону.