Стало відомо, хто очолить збірну Італії в двох найближчих товариських іграх

Поки Італійська федерація футболу не визначилася з кандидатурою нового головного тренера збірної Італії, виконуючим обов'язки наставника на два найближчі товариські матчі стане нинішній тренер молодіжної збірної Італії Луїджі Ді Бьяджо.

Про це повідомляє Sport Arena.

«У нас навесні заплановані матчі проти Англії та Аргентини, і це буде головним питанням після виборів нового президента федерації. Наскільки я знаю, поки буде тренувати Ді Бьяджо. Він вже займається підготовкою», — зазначив Дамьяно Томмазі, голова профспілки професійних гравців і претендент на посаду нового голови федерації.

Як інформує Gazzetta dello Sport, до літа Італія не планує називати прізвище нового головного тренера, тому свій шанс отримає Ді Бьяджо. Раніше серед претендентів називали Карло Анчелотті і Антоніо Конте.

Нагадаємо, після провалу збірної Італії, яка восени 2017-го вперше за 60 років не пробилася на чемпіонат світу, свого поста позбувся тренер Джанп'єро Вентура, а також президент федерації футболу Карло Тавеккьо.

Незабаром мають відбутися позачергові вибори президента і тільки після цього федерація буде вирішувати питання з новим тренером.