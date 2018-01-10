Визначився календар спарингів "Динамо" на першому зборі

Кияни зустрінуться з австрійським "Штурмом", софійським ЦСКА і хорватським "Осієком".

Віце-чемпіон України «Динамо» проведе п'ять спарингів на першому тренувальному зборі в Іспанії. Прес-служба киян представила календар контрольних поєдинків команди Олександра Хацкевича. 19 січня. «Санкт-Галлен (Швейцарія) 20 січня. «Хаугесунд» (Норвегія) 23 січня. «Штурм» (Австрія) 26 січня. «Осієк» (Хорватія) 27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія) Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону кияни можуть понести кадрові втрати. Центральний захисник «Динамо» Александар Пантіч отримав пропозицію від клубу Серії А.

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