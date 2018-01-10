"Динамо" втратить ще одного центрального захисника, який піде за 2 мільйони євро

Центральний захисник київського «Динамо» Александар Пантіч перейде в італійський клуб СПАЛ, який виступає в Серії А.

Про це повідомляє espreso.rs.

Італійці заплатять за серба 2 мільйони євро і в січні він вже перейде в італійський клуб.

Читайте також"Бешикташ" офіційно оголосив про трансфер екс-динамівця ВидиПантіч перейшов у «Динамо» в якості вільного агента в лютому 2017 року. Загалом в київській команді серб провів 20 матчів, в яких віддав 1 гольову передачу.

Зазначимо, що СПАЛ посідає 17-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, до цього «Динамо» залишив інший центральний захисник Домагой Віда.