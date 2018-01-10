"Барселона" побила трансферний рекорд "Реала"

Іспанська "Бпарселона" зуміла побити рекорд свого одвічного конкурента - "Реала" - за сумою коштів, витрачених на купівлю нових футболістів за один сезон.

Про це повідомляє Isport.

Перед початком сезону-2009/2010 президент "Реала" Флорентіно Перес затіяв гучну трансферну кампанію, яка і донині є рекордною для "вершкових".

Читайте такожНеймар став найдорожчим футболістом світу, Роналду впав в цініТоді в "Реал" прийшли відразу п'ять зіркових футболістів – Кріштіану Роналду, Кака, Карім Бензема, Хабі Алонсо і Альваро Арбелоа. Загальна вартість трансферів склала 257,4 мільйонів євро, і до недавнього часу була найбільшою в історії іспанського футболу.

Тим не менш, в нинішньому сезоні цей рекорд перевершила "Барселона", яка вже витратила на нових гравців 312,5 мільйонів євро. Каталонці здобули Усмана Дембеле, Пауліньйо, Нельсона Семеду і Філіппе Коутіньйо.

Як повідомляв УНІАН, після настільки дорогих покупок велика ймовірність того, що у "Барселони" не залишиться коштів на реконструкцію домашньої арени - "Камп Ноу".