"Реал" відповість "Барселоні", яка підписала Коутіньйо, іншим мегатрансфером - ЗМІ

Півзахисник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах може продовжити кар'єру в «Реалі», повідомляє авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, мадридський клуб таким чином хоче відповісти на трансфер «Барселони», якій вдалося підписати Філіпе Коутіньйо.

У нинішньому розіграші чемпіонату Англії Мохамед Салах є одним з лідерів у списку бомбардирів, забивши 17 голів і зробивши 6 гольових передач в 21-му поєдинку.

При цьому єгиптянин став кращим гравцем АПЛ в грудні, а також отримав титул кращого гравця 2017 року в Африці.