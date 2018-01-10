"Реал" відповість "Барселоні", яка підписала Коутіньйо, іншим мегатрансфером - ЗМІ
12:31, 10 січня 2018Футбол
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Мадридський клуб готує перехід до своїх лав лідера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха.
Мохамед Салах є новою трансферною метою "Реала" / REUTERS
Півзахисник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах може продовжити кар'єру в «Реалі», повідомляє авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, мадридський клуб таким чином хоче відповісти на трансфер «Барселони», якій вдалося підписати Філіпе Коутіньйо.
У нинішньому розіграші чемпіонату Англії Мохамед Салах є одним з лідерів у списку бомбардирів, забивши 17 голів і зробивши 6 гольових передач в 21-му поєдинку.
При цьому єгиптянин став кращим гравцем АПЛ в грудні, а також отримав титул кращого гравця 2017 року в Африці.
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