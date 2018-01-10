Екс-тренера "Челсі" госпіталізували після аварії на ралі "Дакар"

Колишній головний тренер "Челсі" і "Тоттенхема" Андре Віллаш-Боаш, який дебютував у знаменитому ралі "Дакар" в класі позашляховиків, достроково завершив участь в ралі-марафоні.

Про це повідомляє Isport.

Автомобіль португальця Віллаша-Боаша і його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок, 9 січня, на четвертому етапі ралі-марафону, який став одним з найскладніших за всю історію легендарного ралі-рейду. Довжина четвертого етапу склала 330 км, 100 км з яких припали на дюни.

Віллаш-Боаш і його штурман Рубен Фаріа зупинилися на 165-му кілометрі, звідки були евакуйовані в табір, розташований в перуанському муніципалітеті Сан-Хуан-де-Маркона.

Португалець був доставлений в лікарню у зв'язку з болями в спині.

Відзначимо, що в кінці листопада Андре Віллаш-Боаш залишив пост головного тренера китайського СИПГ. До клубу з Шанхаю португалець очолював російський "Зеніт", португальський "Порту", англійські "Челсі" і "Тоттенхем".