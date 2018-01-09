Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії – Єнін
Мін'юст має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого передати об'єкти, що належать футбольному клубу.
Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявляє, що процес спецконфіскації майнових прав футбольного клубу "Металіст" (Харків), який належав олігарху Сергію Курченку, перебуває на фінальній стадії.
Про це Єнін повідомив в інтерв'ю "5 каналу".
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"Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення про конфіскацію набуло чинності уже більш як два місяці тому", - сказав він.
"Тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу "Металіст", – додав заступник генпрокурора.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Харківський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію майнових прав футбольного клубу "Металіст", який належав олігарху Курченку.