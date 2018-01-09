Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії – Єнін

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявляє, що процес спецконфіскації майнових прав футбольного клубу "Металіст" (Харків), який належав олігарху Сергію Курченку, перебуває на фінальній стадії.

Про це Єнін повідомив в інтерв'ю "5 каналу".

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"Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення про конфіскацію набуло чинності уже більш як два місяці тому", - сказав він.

"Тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу "Металіст", – додав заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Харківський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію майнових прав футбольного клубу "Металіст", який належав олігарху Курченку.