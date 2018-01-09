"Манчестер Сіті" має намір придбати одного з лідерів "Шахтаря" Фреда
Трансфер бразильця може відбутися вже взимку або найближчого літа.
Півзахисник «Шахтаря» Фред може перейти до складу «Манчестер Сіті» під час зимового або найближчого літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Клуб з Манчестера почав працювати над трансфером гравця "Шахтаря" в цьому місяці, але готовий почекати до літа. Очікується, що переговори проведуть взимку, а повноцінний трансфер відбудеться влітку.
Наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола бачить в особі Фреда заміну для Фернандіньо. 32-річний Фернандіньо, який, до переходу в "МС" також виступав за "Шахтар", може скоро продовжити контракт з "городянами". Але тренер, тим не менш, розраховує на покупку більш молодого гравця.
Трансфер 24-річного Фреда оцінюється в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (33,75 млн євро). Сам гравець раніше заявляв, що чекає дзвінка від Гвардіоли.
У цьому сезоні Фред провів за «Шахтар» 16 матчів, забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі.