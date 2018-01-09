"Манчестер Сіті" має намір придбати одного з лідерів "Шахтаря" Фреда

Півзахисник «Шахтаря» Фред може перейти до складу «Манчестер Сіті» під час зимового або найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Клуб з Манчестера почав працювати над трансфером гравця "Шахтаря" в цьому місяці, але готовий почекати до літа. Очікується, що переговори проведуть взимку, а повноцінний трансфер відбудеться влітку.

Наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола бачить в особі Фреда заміну для Фернандіньо. 32-річний Фернандіньо, який, до переходу в "МС" також виступав за "Шахтар", може скоро продовжити контракт з "городянами". Але тренер, тим не менш, розраховує на покупку більш молодого гравця.

Трансфер 24-річного Фреда оцінюється в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (33,75 млн євро). Сам гравець раніше заявляв, що чекає дзвінка від Гвардіоли.

У цьому сезоні Фред провів за «Шахтар» 16 матчів, забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі.