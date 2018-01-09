Неймар став найдорожчим футболістом світу, Роналду впав у ціні

Найдорожчим футболістом у світі в 2018 році є бразильський нападник французького "ПСЖ" Неймар. Такі підсумки дослідження, яке проводив центр CIES Football Observatory. Його фахівці вивчили вартість футболістів провідних європейських ліг і склали свій рейтинг.

Повідомляється, що при дослідженні оцінювалися такі фактори, як вік гравця, позиція на полі, тривалість чинного контракту, виступи за клуб і збірну. Лідером рейтингу став форвард «ПСЖ» Неймар, чия трансферна вартість оцінюється в 213 мільйонів євро. Другий рядок у списку посів аргентинець Ліонель Мессі з "Барселони" (202 млн євро), а третій - нападник "Тоттенхема" англієць Харрі Кейн (194,7 млн євро).

А ось чинний володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду посів лише 49-е місце з показником у 80,4 млн євро. У минулому році португалець був на сьомій сходинці рейтингу і коштував 126,5 млн. На зниження ціни вплинуло те, що скоро Роналду виповниться 33 роки.

Читайте також"ПСЖ" запропонував Роналду 300 мільйонів євро за 5 роківТоп-10 найдорожчих футболістів світу:

1. Неймар («ПСЖ») – 213 мільйонів євро

2. Ліонель Мессі («Барселона») – 202,2 млн.

3. Харрі Кейн («Тоттенхем») – 194,7 млн

4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ») – 192,5 млн

5. Пауло Дібала («Ювентус») – 174,6 млн

6. Деле Аллі («Тоттенхем») – 171,3 млн

7. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті») – 167,8 млн

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн

9. Антуан Грізманн («Атлетіко») – 150,2 млн

10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн

Як повідомляв УНІАН, під час відпустки на Мадейрі Кріштіану Роналду зробив фото з усіма своїми трофеями.