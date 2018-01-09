Купівля Коутіньйо позбавила "Барселону" коштів на нові трансфери і реконструкцію стадіону

З урахуванням 120 млн євро, заплачених "Ліверпулю" за трансфер бразильця Коутіньйо, "Барселона" витратила в цьому сезоні 312 мільйонів на нових гравців - Дембеле (105 мільйонів), Пауліньйо (4), Семеду (30,5), Деулофеу (12) і Марлона (5), стверджує газета Marca. Найближчим часом ця цифра збільшиться ще на 12 мільйонів євро після трансферу бразильського захисника Йеррі Міни.

Читайте такожДебют новачка "Барселони" Коутіньо у складі команди відкладається на три тижніНезважаючи на продаж Неймара в "ПСЖ" за 222 мільйони євро, борг "Барселони" за останній рік виріс до 300 мільйонів євро.

Пошук клубом нових спонсорів ускладнюється складною політичною обстановкою в Каталонії.

Повідомляється, що якщо каталонський клуб не знайде вихід зі складної фінансової ситуації до кінця сезону, то роботи з реконструкції стадіону "Камп Ноу" не зможуть розпочатися в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Барселона" офіційно представила Коутіньйо в якості новачка.