Стартував вільний продаж квитків на матч "Шахтар" - "Рома"

У вівторок, 9 січня, у вільний продаж надійшли квитки на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Рома». Про це повідомляє офіційний сайт «гірників».

Квитки вже можна придбати в касах харківського ОСК «Металіст». Мінімальна вартість однієї перепустки на матч становить 80 гривень.

Нагадаємо, реалізація квитків на поєдинок "Шахтар" - "Рома" складалася з декількох етапів. На 1-му етапі пріоритетне право покупки квитків отримали власники абонементів сезону–2017/18. На 2-му етапі реалізація квитків в касах ОСК «Металіст» здійснювалася для власників клубних карт Fan ID.

Як повідомляв УНІАН, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться в Харкові 21 лютого.